F1 | Alonso nel giovedì di Budapest: “Vettura difficile da guidare, ma voglio la zona punti”

F1 Alonso GP Ungheria – Purché consapevole delle difficoltà che sta affrontando l’Aston Martin con la AMR24, Fernando Alonso vuole chiudere in zona punti il prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Intervistato dai media internazionali nella conferenza stampa d’apertura del fine settimana in terra magiara, l’iberico ha motivato la squadra in vista del week-end di gara, precisando come tutti, in fabbrica, stiano facendo il massimo per garantire i giusti correttivi all’ultimo pacchetto di novità introdotto a Barcellona. Un lavoro non semplice, visto che la vettura sembra non reagire come previsto ai cambiamenti apportati dai tecnici, ma necessario per dare una svolta ad una stagione fin qui ben al di sotto delle aspettative.

Alonso e le difficoltà dell’Aston Martin

“Facciamo molta fatica al momento, soprattutto quando dobbiamo mettere la vettura nella giusta finestra di utilizzo. A Barcellona siamo partiti con il piede sbagliato, mentre in Austria abbiamo avuto a disposizione solo una sessione di prove libere. A Silverstone abbiamo avuto un week-end più tradizionale e siamo riusciti a capire alcune cose sulla monoposto. Quest’anno siamo partiti bene, specialmente nelle prime quattro o cinque gare, ma poi le cose si sono complicate. Sulla vettura, direi che è non semplice da guidare. Alcune volte è parecchio imprevedibile e questo ti toglie fiducia. Purtroppo la lotta a metà classifica è molto serrata e in situazioni come queste finisci per perderti. Magari stravolgi la vettura prima delle qualifiche per trovare delle contromisure, ma soluzioni di questo tipo possono aiutarti o tagliarti le gambe in modo definitivo. Ad ogni modo mi piacerebbe concludere in zona punti le prossime gare. Sarebbe il segnare che il nuovo pacchetto sta cominciando a funzionare come dovrebbe”.