F1 | Leclerc e le novità della Ferrari in Ungheria: “Abbiamo fatto i compiti a casa”

F1 Leclerc GP Ungheria – Dopo Carlos Sainz, anche Charles Leclerc ha promosso il lavoro svolto dalla Ferrari in vista del prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Intervistato dai media internazionali nel giovedì di Budapest, il monegasco si è detto parecchio ottimista sui passi in avanti compiuti dalla Rossa con la SF-24, evidenziando come i test svolti tra d’Austria e la Gran Bretagna abbiano aiutato i tecnici a comprendere le problematiche dell’ultimo pacchetto evolutivo portato in pista a Barcellona. Ferrari, ricordiamo, sembra aver compreso le “noie” tecniche della SF-24 Evo 2 e proprio in vista di Budapest ha prodotto un nuovo fondo che dovrebbe attenuare il fenomeno del boucing nelle curve da media e alta velocità.

Leclerc ottimista sulle novità Ferrari in Ungheria

“Non voglio entrare nei dettagli del pacchetto che useremo qui a Budapest, anche perchè lo vedrete domani, ma posso tranquillamente affermare che abbiamo fatto e bene i compiti a casa. Nelle ultime gare siamo andati parecchio aggressivi con il set-up e questo ci ha aiutato a capire diverse cose. Nella settimana di pausa tra Silverstone ed oggi abbiamo potuto trarre diverse conclusioni. Una situazione che ci ha portato a fare le dovute scelte questo week-end”.