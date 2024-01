McLaren, Piastri ricorda con orgoglio la vittoria nella Sprint del Qatar

La McLaren nel 2023 non ha vinto alcun GP, ma s’è quantomeno tolta la soddisfazione di trionfare in una Sprint Race, precisamente quella di Losail, nel sabato del GP del Qatar.

Nell’occasione a precedere sul traguardo Max Verstappen fu Oscar Piastri, il quale così è riuscito a salire sul gradino più alto del podio nella sua stagione da esordiente. A distanza di mesi il pilota australiano, che s’affaccia con fiducia al 2024, ha ricordato con orgoglio il primato nella gara sprint mediorientale.

“Il fine settimana del Qatar è stato senza dubbio il migliore del 2023 per me – le parole di Piastri –. Per me è stato un motivo d’orgoglio riuscire a vincere la Sprint Race. Al momento non ho realizzato subito, perché ero concentrato sul GP di domenica. Poi in seguito ho realizzato che in quel fine settimana avevo davvero fatto il massimo e che non potevo ottenere di più”.