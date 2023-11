F1 | Alonso, complimenti sui social a Stroll per la grande rimonta di Las Vegas

F1 GP Las Vegas Alonso Stroll – Tramite un post pubblicato su Twitter, Fernando Alonso ha evidenziare la grande gara di Lance Stroll nell’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

A conferma di quanto mostrato in Brasile, il canadese è riuscito a risalire la classifica dalla 19° piazzola fino alla quinta posizione, garantendosi e garantendo alla squadra punti importanti per il mondiale Costruttori. Una performance di spessore che il due volte Campione del Mondo ha voluto evidenziare nel proprio commento sui social post gara. Alonso, ricordiamo, ha invece chiuso in nona piazza.

“Andare in testacoda alla prima curva non è stato divertente, ma alla fine abbiamo lottato fino al raggiungimento della zona punti”, ha affermato l’iberico dell’Aston Martin. “Mega gara di Lance Stroll fino alla top cinque. Ha regalato davvero tanti punti alla squadra. Grazie Vegas, ci vediamo l’anno prossimo”.

