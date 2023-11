Formula 1 | Vasseur spinge la Ferrari verso il secondo posto nel mondiale Costruttori

Formula 1 Ferrari Vasseur – Intercettato dalla stampa, Frederic Vasseur non ha nascosto la propria soddisfazione per la performance mostrata dalla Ferrari a Las Vegas, teatro del penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

A conferma di quanto mostrato nell’ultimo mese e mezzo, la Rossa – in Nevada – è riuscita a battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della classifica, garantendosi punti importanti nella rincorsa al secondo posto nel Costruttori attualmente in mano alla Mercedes con sole quattro lunghezze di vantaggio proprio sulla Rossa. Una condizione favorevole, considerando la decrescita mostrata dal team capitanato da Toto Wolff da Austin in poi, che Vasseur vuole sfruttare a proprio vantaggio nell’ultima prova stagionale di Abu Dhabi.

“Un paio di gare fa eravamo lontani ben 16 punti”, ha affermato il Manager francese. “Oggi siamo solo a quattro lunghezze dalla Mercedes e direi che la strada intrapresa è quella giusta. Siamo riusciti a ben figurare nelle ultime gare, mostrando una buona performance in circuiti dalle caratteristiche differenti come Monza, Singapore, Austin, Città del Messico e questo fine settimana a Las Vegas. Caratteristiche, mescole e condizioni diverse per ogni week-end. Abu Dhabi, però, sarò un’altra storia e dovremo farci trovare pronti. Siamo motivati e consapevoli che l’inerzia è dalla nostra parte. Vogliamo agguantare l’obiettivo”.