F1 | Norris tranquillizza i tifosi dopo l’incidente di Las Vegas

F1 McLaren Norris – Tramite l’ausilio del social, Lando Norris ha voluto rassicurare tifosi e addetti ai lavori sulle sue condizioni dopo l’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante il brutto impatto in curva 12, episodio che ha richiesto delle analisi di approfondimento in ospedale, l’inglese si è detto pronto per scendere in pista ad Abu Dhabi, ultima prova della stagione che andrà in scena domenica prossima sul tracciato di Yas Marina. Una notizia importante che ha spento sul nascere alcune voci riguardanti un suo possibile+ forfait al gran finale di questa stagione 2023.

Norris, ricordiamo, è finito contro le barriere di curva 12 nel corso della quarta tornata di gara a Las Vegas: l’incidete, come spiegato da Andrea Stella – Team Principal della squadra – è stato provocato non solo dalle basse temperature delle gomme, ma anche da un avvalendo che ha portato l’inglese a perdere il controllo della propria MCL60. Una serie di sfortunati eventi che dopo la pessima qualifica del sabato – provocata da una MCL60 mai realmente in lotta per le posizioni di vertice – non ha permesso al britannico di vedere la bandiera a scacchi in Nevada.