F1 | Alonso: Aston Martin avrebbe meritato di vincere una gara

Fernando Alonso ha concluso al quarto posto nel Mondiale piloti il suo primo campionato in forza all’Aston Martin. Lo spagnolo, che ha sostituito Sebastian Vettel nella squadra di Lawrence Stroll, è stato protagonista dell’ennesimo solido campionato che lo ha portato diverse volte sul podio. Ma senza mai ottenere quella vittoria che oramai gli manca da oltre un decennio, dalla gara di casa del Montmelò 2013 dove trionfò con la Ferrari.

Ed è stata proprio la vittoria la mancata ciliegina sulla torta in un campionato dove il due volte campione del mondo è riuscito a tenere a galla l’Aston Martin anche in momenti dove l’AMR23 ha faticato dopo un grandissimo inizio di stagione, nel quale la verdona di Silverstone era la seconda forza in pista alle spalle della schiacciasassi Red Bull.

“Era possibile vincere una gara – ha dichiarato Alonso, citato da Formula1.com – Probabilmente Monaco era la chance migliore, con un cambio gomme o qualcosa del genere. Forse Zandvoort se fossimo stati in una posizione diversa in quella ripartenza. Abbiamo avuto delle possibilità di vittorie sparse, la meritavamo più di chiunque altro”.

Alonso poi parlando degli aspetti negativi della monoposto ha detto: “Dobbiamo trovare costanza. Forse uno dei punti deboli della vettura è stato quello di operare in una finestra molto stretta. È lo stesso per tutti, ma sembra che noi fatichiamo un po’ e sarebbe bello se potessimo avere delle prestazioni continue l’anno prossimo. Dobbiamo migliorare la velocità in rettilineo, penso che quello sia stato il nostro punto debole. Se volevamo essere veloci come gli altri, dovevamo abbassare troppo l’alettone posteriore e poi diventavamo lenti anche in curva: era una situazione dalla quale non potevamo uscire”.

Lo spagnolo ha anche discusso degli aspetti positivi: “Il punto di forza è stato il degrado gomme. Penso che la domenica la macchina sia sempre molto competitiva. L’esecuzione della strategia, la motivazione della squadra… Siamo una squadra felice, siamo una squadra giovane e celebriamo ogni risultato come una vittoria. Questa energia è importante mantenerla per il prossimo anno”.