F1 | Ferrari, Leclerc fiducioso: gli aggiornamenti sono andati nella giusta direzione

Charles Leclerc ha concluso sul podio l’ultimo appuntamento stagionale disputato ad Abu Dhabi. Allo Yas Marina Circuit il monegasco è stato protagonista di un weekend solido che lo ha portato a ritagliarsi come sempre i propri spazi in una gara che ha visto la solita supremazia della Red Bull rb19 numero 1 di Max Verstappen. Discutendo del campionato appena concluso, non certo esaltante per la Ferrari che ha dovuto fare i conti con una monoposto lontana dal vertice, se si esclude qualche isolato caso, Leclerc ha sottolineato come i progressi mostrati dalla monoposto nella parte conclusiva del Mondiale lo inducano all’ottimismo in chiave futura.

Al tempo Leclerc non ha nascosto tutto il proprio sconforto per la battaglia finale con Mercedes che ha visto uscire sconfitta la Ferrari, con la scuderia del Cavallino che non è riuscita a superare la squadra della Stella nel Mondiale costruttori dovendosi così accontentare del gradino più basso del podio iridato.

“Da un lato è bello finire una stagione in questo modo – ha dichiarato Leclerc, discutendo con i media presenti ad Abu Dhabi – Questo mi dà la fiducia che, per il prossimo anno, si spera, sapremo di maggiormente come mettere a punto la nostra macchina e dove deve essere fatto lo sviluppo. D’altronde c’è ancora molta strada da fare prima di arrivare alla Red Bull, soprattutto a livello di passo gara. Siamo tutti consapevoli nel team che c’è ancora molto lavoro da fare”.

Leclerc poi, discutendo della lotta nel Costruttori e delle prestazioni Ferrari nel corso dell’anno, ha aggiunto: “Abbiamo gare in cui siamo stati sicuramente la seconda vettura più veloce, altre gare in cui forse siamo stati la quarta o la quinta vettura più veloce: ci sono stati alti e bassi. Ma credo che dal Giappone, quando abbiamo portato un aggiornamento alla vettura, sia andata nella direzione giusta soprattutto per il mio stile di guida. Mi è sempre piaciuto avere un anteriore forte e mi sono sentito molto più a mio agio e potevo essere molto più costante. Sono rimasto molto deluso da quel terzo posto nella classifica Costruttori dato che era il mio unico obiettivo da due o tre gare a questa parte. Fino all’ultimo giro che ho provato a dare a Checo il DRS per cercare di mettere tra lui e Russell cinque secondi ma non ha funzionato”.