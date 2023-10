F1 | Alfa Romeo, Sprint utile come test per la gara

L’Alfa Romeo ha deciso di sfruttare i 100km della Sprint Race come test per la gara di domenica. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu si sono infatti ritrovati entrambi al fondo della classifica per la Sprint – il finlandese è rimasto escluso in Q1, mentre Zhou è riuscito a mettersi in quindicesima posizione. Da li, i due hanno soltanto potuto lottare nelle retrovie, con Bottas che è riuscito ad avanzare dalla diciottesima alla sedicesima posizione.

“L’unica cosa positiva della Sprint è aver raccolto un bel po’ di dati sul comportamento delle gomme medie, informazioni utili per la gara – ha rivelato il finlandese – credo che i nostri problemi derivino essenzialmente dalla Shootout, dove non siamo riusciti a fare nemmeno un giro pulito; mi sentivo già più competitivo nella sprint e sono riuscito anche ad ingaggiare delle lotte in pista, recuperando un paio di posizioni. Mi sento più a mio agio nei long run e credo che il nostro ritmo sia migliorato. Per la gara partiremo tredicesimi e sono sicuro che, se lavoreremo bene, potremo avere una chance di rientrare nella top 10″.

Problemi invece per Zhou: quindicesimo in griglia, il cinese scivola in diciassettesima a causa di un problema al cambio.

“Nonostante quella di oggi fosse una situazione anomala, direi che è stata comunque complicata: ci mancata il passo e in più ho avuto un problema di sincronizzazione delle marce alla partenza, e così ho perso terreno. Comunque, abbiamo deciso di usare la Sprint Race come test per la gara, e infatti abbiamo raccolto diversi dati da analizzare. Fatichiamo un po’ col passo rispetto ai nostri avversari, ma cercheremo di recuperare. Sono convinto che potremo lottare per la zona punti, abbiamo dimostrato di averne il potenziale venerdì e, con una miglior posizione di partenza, speriamo di poter costruire una buona gara”.