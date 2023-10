F1 | Red Bull, Horner sicuro: Max può vincere anche la gara

Christian Horner può tirare un sospiro di sollievo: Max Verstappen conquista la pole nella Shootout e vince la Sprint Race di Austin, riportando l’universo al proprio posto. La squadra di Horner ha indubbiamente dominato il campionato, ma è ormai chiaro che gli avversari non sono rimasti a guardare nelle retrovie. Weekend dopo weekend Ferrari, Mercedes e McLaren hanno lavorato sodo per avvicinarsi alla Red Bull e, seppur quasi a fine campionato, i frutti stanno arrivando. Lo dimostrano le classifiche, i distacchi non più disumani e quell’errore di Verstappen in qualifica che lo porta oltre i track limits. Dire che l’olandese senta il fiato sul collo è forse troppo, e di certo Max riuscirà a tornare velocemente davanti dalla sesta posizione. Prevista una rimonta anche per Perez, che scatterà in gara dalla nona posizione. Nella Sprint il messicano è riuscito a recuperare solo due posizioni, a causa dell’alto degrado gomme che non gli hanno permesso di attaccare la McLaren di Norris.

“E’ stata una grande Sprint Race per noi, abbiamo abbastanza dati sulle performance delle gomme e sui nostri avversari. Max è riuscito a gestire la sua gara, e anche quella di Checo è andata piuttosto bene. Direi che abbiamo buone chance per domani. Certo, non partiremo davanti, ma è possibile sorpassare su questa pista avremo delle opportunità e siamo curiosi di vedere cosa accadrà”.