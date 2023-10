Formula 1 | Albon perde la zona punti nella Sprint degli Stati Uniti per appena tre decimi

Formula 1 Sprint GP Stati Uniti Williams – Appena tre decimi non hanno permesso ad Alexander Albon di conquistare la zona punti nella Sprint valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante i cinque secondi di penalità inflitti a George Russell, il thailandese non è riuscito a concludere il sabato di gara ad Austin all’interno della top otto, aspetto che ha creato una certa frustrazione all’interno della squadra, consapevole di avere un buon ritmo al Circuit of the Americas.

Continuano invece le difficoltà per Logan Sargeant, sempre più lontano dalle posizioni a ridosso della zona punti. Il pilota statunitense continua a soffrire il ritmo della FW45 e non riesce ad estrarre il massimo del potenziale dal pacchetto, fattore che lo penalizza non solo nel confronto con il compagno di squadra, ma anche i rivali. Una situazione che lui e la squadra dovranno analizzare e per quanto possibile correggere in vista della corsa di questa sera.

“Nella Sprint abbiamo provato a piazzarci in zona punti, anche perché consapevoli di avere un buon passo”, ha affermato il thailandese della Williams. “La sfida è stata serrata e perderla per così poco è davvero frustrante. Allo stesso tempo, però, abbiamo concluso una buona gara e non possiamo screditare ciò di buono che è stato fatto. Probabilmente se potessi tornare indietro cambiare qualcosa della gestione della corsa, ma alla fine è andata così. E’ una pista difficile con le gomme. Ad ogni modo abbiamo il passo gara per rimontare dalla 18° posizione. Speriamo di lottare con le vetture che sono intorno a noi”.

Qui invece le impressioni di Sargeant: “Siamo ancora un pò disconnessi tra l’alta e la bassa velocità e questa risulta ancora oggi una sfida. Ho faticato nei tratti dove era importante provare dei sorpassi e in generale siamo ancora alla ricerca del miglior ritmo. Comunque abbiamo avuto un assaggio della vettura in configurazione gara e adesso sappiamo in quale direzione dobbiamo muoverci. Cercheremo un piazzamento diverso in gara”.