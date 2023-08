F1 | Alfa Romeo, obiettivo top-10 per Bottas e Zhou a Zandvoort

F1 GP Olanda Alfa Romeo – Valtteri Bottas e Guanyu Zhou a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio d’Olanda, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i riscontri di Spa e l’ultima pausa estiva, utile per ricaricare le batterie dopo le fatiche di inizio stagione, i due portacolori del Biscioni intendono gareggiare per un piazzamento all’interno della top dieci, così da muovere una classifica che fin qui non ha sorriso alla compagine italo-elvetica, nonostante il gran lavoro di sviluppo portato avanti sulla vettura.

“È stato bello prendersi una pausa dopo una prima metà di stagione intensa”, ha spiegato il finlandese. “Ho trascorso la pausa tra Finlandia e Colorado, dove ho avuto modo di resettarmi e allenarmi, ma la fame di tornare a correre è al culmine e non vedo l’ora di affrontare la seconda metà della stagione. Mi piace la pista e qui sono salito sul podio nel 2021: gli organizzatori hanno fatto un lavoro brillante e i tifosi hanno dato vita ad un grande spettacolo. E’ come correre in un grande festival. La squadra ha lavorato molto prima della sosta, dopo aver analizzato la prestazione delle ultime gare. Anche se non abbiamo ottenuto punti abbiamo mostrato alcuni segnali promettenti in termini di ritmo e sono fiducioso che potremo lottare bene per tornare nella top ten. Come sempre sarà importante partire bene fin dalle prime sessioni. La battaglia è serrata e non c’è margine di errore”.

Qui invece le impressioni di Zhou: “La pausa estiva è stata un momento piacevole per me. Sono tornato in Cina per vedere famiglia e amici ed è stato un modo per ricaricare le batterie. Prendersi una pausa fa sempre bene, soprattutto in una stagione così frenetica, ma ora ho davvero voglia di tornare al lavoro. Abbiamo mostrato miglioramenti di ritmo negli ultimi round e dobbiamo continuare a costruire su quelli: entriamo nel nuovo weekend di gara, e nella seconda metà della stagione, pronti a dare il massimo per conquistare punti importanti e tornare dove apparteniamo. Sarà dura e intensa, con le ultime due gare europee prima di andare all’estero per il resto della stagione, ma sono fiducioso che possiamo farcela. Non vedo l’ora di correre su una pista come Zandvoort: come circuito, è piuttosto unico e, si spera, saremo in grado di offrire un bello spettacolo per i tifosi”.