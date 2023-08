F1 | Perez, sete di riscatto per la seconda metà della stagione

F1 GP Olanda Red Bull – Obiettivo conferma per Sergio Perez nel prossimo Gran Premio d’Olanda, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il podio ottenuto a Spa e gli ottimi riscontri dopo le difficoltà affrontate a cavallo tra la primavera e l’estate, dovute ad un cattivo feeling con la dominante RB19, il messicano vuole confermarsi nelle zone di vertice della classifica, così da regalarsi punti importanti per la graduatoria del mondiale Piloti.

“Ho trascorso una fantastica pausa estiva, tra il ritorno in Messico con la mia famiglia e l’allenamento”, ha rivelato il messicano. “Sono pronto a partire. Ho passato qualche giornat in sede con i miei ingegneri questa settimana ed è sempre bello recuperare dopo la pausa. Abbiamo fatto un’ottima preparazione per il weekend e siamo pronti. Voglio riprendere da dove avevo interrotto a Spa ed essere costantemente sul podio per il resto della stagione. Zandvoort sarà una gara complicata, il campo sta diventando sempre più ristretto, ma continueremo a spingere come squadra e cercheremo di dare il massimo. Voglio ottenere un buon risultato”.