Formula 1 | Alpine vola in Olanda per lasciarsi alle spalle le tante voci delle ultime settimane

Formula 1 GP Olanda Alpine – Dopo i clamorosi ribaltoni delle ultime settimane, uno su tutti l’addio a stagione in corso dell’ex Team Principal, Otmar Szafnauer, Alpine vuole garantirsi dei riscontri di spessore nel prossimo Gran Premio d’Olanda, nuova prova del mondiale 2023 di Formula 1.

Grazie anche all’energia ricaricata durante l’ultima pausa estiva, quanto mai utile per lasciarsi alle spalle le tante discussioni extra-pista dell’ultimo mese e mezzo, Pierre Gasly ed Esteban Ocon puntano ad affrontare un finale di stagione in crescendo, così da garantire alla squadra i punti necessari per vincere la battaglia con McLaren nel mondiale Costruttori.

“Le ultime due settimane trascorse in Francia con amici e famiglia sono state davvero piacevoli”, ha affermato Ocon. “È sempre bello poter prendere fiato e ricaricare le batterie dopo una prima parte di stagione molto intensa. Ho trascorso del tempo con le persone a me vicine, visitando inoltre dei posti dove storicamente riesco sempre a rilassarmi. Naturalmente sono rimasto in contatto con la squadra e personalmente non vedo l’ora di tornare a gareggiare, già a partire da Zandvoort. Ho passato anche delle giornate ad Enstone per preparare i prossimi appuntamenti e sono pronto per tornare a correre”.

Qui invece le impressioni di Gasly: “Mi sento pronto per tornare. Chiudere la prima parte di stagione con il terzo posto nella Sprint di Spa è stato piacevole e ci ha garantito una buona spinta per il proseguo di questo campionato. Dobbiamo puntare a garantirci altri momenti di questo tipo. Allo stesso tempo la corsa non è andata come speravamo e dal nostro punto di vista è stata un’occasione gettata. E’ stata l’emblema della stagione, a momenti va bene mentre in altri momenti non riusciamo a convertire il potenziale in risultato. Non abbiamo però il tempo per dispiacerci. Tutto ciò che possiamo fare è tenere la testa bassa, lavorare sodo e sono fiducioso che i risultati arriveranno. Ci restano dieci gare per mostrare cosa possiamo fare sia nel mondiale Piloti che in quello Costruttori”.