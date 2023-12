Aston Martin, Alonso infastidito dal quinto posto nel Costruttori

Una stagione esaltante per Fernando Alonso, con otto podi e il quarto posto in classifica piloti. Un risultato, quest’ultimo, eccezionale, con lo spagnolo capace di tenersi dietro Leclerc e Sainz della Ferrari, Norris della McLaren, Russell della Mercedes, tutti piloti di scuderie che hanno chiuso in classifica Costruttori davanti alla Aston.

Proprio il sorpasso subito dalla McLaren non è andato giù a Fernando Alonso, il quale è convinto che la sua squadra valga di più rispetto alla quinta posizione in classifica. Non che cambiasse granché, ma il dispiacere del pilota di Oviedo rende l’idea dell’ambizione della squadra di Lawrence Stroll.

“Sappiamo che adesso su di noi, dopo un anno così positivo, ci sono aspettative più elevate. Questa è la Formula 1, non è un evento di beneficenza, la pressione fa parte del gioco – le parole di Alonso riportate da GPBlog.com -. Siamo noi a dovere mantenere nel attese. Ad esempio il quinto posto nel Costruttori è stato un piccolo colpo, ci ha fatto un po’ male, perché siamo stati migliori di così, o comunque ad inizio anno valevamo più della quinta forza in griglia. Viceversa il quarto posto in classifica piloti è un risultato eccezionale, perché ci siamo tenuti dietro piloti che guidano auto più veloci”.