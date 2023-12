Chi non risica non rosica. Sembra questo il mantra su cui Fred Vasseur ha lavorato nel suo primo anno in Ferrari, provando a liberare la scuderia dalla paura di sbagliare e ad avere un approccio più aggressivo. Secondo il team principal una mentalità aggressiva e un lavoro in pista coraggioso possono far guadagnare più posizioni in griglia rispetto a quelle che si guadagnano con gli sviluppi. In una griglia così ravvicinata pochi decimi possono fare una grande differenza.

La Ferrari nel corso del 2023 ha lavorato moltissimo sull’attività in pista, provando ad essere più efficiente e meno timorosa. Vasseur è convinto che il miglioramento dell’ultima parte di stagione – con una Rossa che fino all’ultimo ha insidiato il secondo posto Costruttori della Mercedes e ha disputato un finale di stagione in crescendo – sia ascrivibile più al lavoro di squadra in generale che ai progressi tecnici della SF23.

“Quando sono arrivato in questa squadra ho dovuto prima capire come ragionava questo gruppo di lavoro – le parole di Fred Vasseur riportate da Motorsport.com -. Una delle principali questioni affrontate all’interno della scuderia ha riguardato l’approccio da tenere e la mentalità. Penso che abbiamo imparato ad essere più aggressivi e questo è stato determinante. Non dobbiamo temere passi falsi o cose del genere, non possiamo avere paura di sbagliare. In una griglia così compatta uno o due decimi possono cambiare tutto. In Giappone abbiamo portato un upgrade sulla SF23, ma non è stato un grande cambiamento. Sono certo che le prestazioni dell’ultima parte di stagione sono figlie del nostro miglioramento come lavoro in pista, più che dovute agli sviluppi. Nell’ultima parte dell’anno abbiamo imparato ad essere più aggressivi, e così abbiamo limato alcuni decimi. Guadagni mezzo decimo lì, mezzo decimo là, e ti ritrovi molto più avanti”.