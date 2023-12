Lando Norris è un pilota di altissimo livello, già esperto ancorché giovanissimo, e nel 2023 ha confermato tutte le sue qualità. Oscar Piastri da debuttante ha impressionato, per prestazioni e velocità pura. Al talentino australiano è mancata la costanza di rendimento del più esperto Lando, eppure in tante occasioni gli è stato vicinissimo, se non addirittura davanti in qualche occasione.

Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per una rivalità interna pronta ad esplodere, perché verosimilmente Piastri si avvicinerà sempre di più a Norris. Il team principal Andrea Stella, già durante l’anno, aveva spiegato come lo stesso Norris fosse consapevole delle potenzialità del giovanissimo team mate, e come questa circostanza fosse uno sprone a migliorare per il pilota inglese.

Nel 2023 già in qualche occasione la tensione tra Norris e Piastri è salita; per qualche scelta strategica ad esempio, o nel contatto alla prima variante a Monza. La McLaren, però, sul punto è tranquillissima. Come affermato dall’amministratore delegato Zak Brown la scuderia è pronta a gestire la grande competitività dei due piloti e anche i momenti di tensione che potrebbero nascere.

“Sappiamo benissimo che avendo due piloti in ogni fine settimana uno batterà l’altro. Norris e Piastri sono due ragazzi competitivi, è una energia tangibile, lavorano insieme per il bene del team ma è normale che corrano anche per loro stessi – le parole di Zak Brown a Motorsport.com -. Credo che una delle qualità mie e di Andrea Stella sia la capacità di gestire i piloti, il nostro team si farà trovare pronto in caso di eventuale rivalità interna. Sappiamo per esperienza che i momenti critici possono arrivare, ad esempio dopo il contatto di Monza con molta tranquillità abbiamo parlato ad entrambi e gli abbiamo fatto capire che certe cose non devono ricapitare. Bisogna anche capire i piloti, serve tempismo, magari senza intervenire a caldo e peggiorare le cose, ma al momento giusto”.