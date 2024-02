Test F1 | Red Bull, tanti problemi per Sergio Perez

Test F1 – Giornata tutt’altro che positiva per Sergio Perez, il quale si aspettava ben altro viste anche le prestazioni di ieri di Verstappen. Il messicano infatti ha dovuto fare subito i conti con dei problemi all’impianto frenante della sua Red Bull, e per questo motivo è stato costretto ai box per diverso tempo. Dopodiché, altri inconvenienti come la bandiera rossa che ha anticipato la fine della sessione mattutina, e questo ha costretto il team ad allungare la giornata di lavoro di Checo anche per il pomeriggio e per tutte le prime quattro ore di domani. Nel pomeriggio, qualche altro problema di minore entità. In totale, Perez ha chiuso al secondo posto in 1:30.679, il migliore con le C3, ma con un tempo eseguito a fine giornata al contrario degli altri, e anche sul passo gara insomma, avrebbe potuto fare di più. In tutto 129 giri percorsi per una distanza complessiva di 663 km, comunque non male visti i guai capitatigli.

Perez: “Non mi aspettavo di dover guidare per tutta la giornata”

“Non mi aspettavo di dover stare in macchina per tutto il giorno – ha detto Checo. I problemi avuti hanno fatto sì che i miei primi giri fossero interrotti, quindi la squadra ha deciso di allungare la mia giornata e sarò di nuovo operativo anche domattina. In generale penso che la RB20 sia un passo avanti per la squadra, siamo nella direzione giusta. E’ una pista complicata quando si passa dal giorno alla notte, regolare il set-up e capire i diversi assetti è difficile perché il tracciato cambia ogni volta che esci dai box, quindi devi basarti molto sulle sensazioni. Ho lavorato durante l’inverno per capire cosa sia accaduto l’anno scorso dal punto di vista personale così da iniziare quest’anno con una curva ascendente”.