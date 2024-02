Test F1 Giorno 3 | Ore 15:30. Leclerc primo con C4, ma Verstappen vola in simulazione gara

Test F1 – Siamo entrati nelle ultime due ore di test prima dell’inizio del mondiale di Formula 1, che ricordiamo scatterà nel prossimo weekend sempre in Bahrain, con il programma anticipato di 24 ore rispetto al solito per rispettare il Ramadan, e infatti la corsa è prevista per sabato prossimo alle 16, e sarà lo stesso anche per il successivo appuntamento dell’Arabia Saudita sette giorni dopo la gara inaugurale. In questo momento, Max Verstappen è impegnato nella sua simulazione gara con la Red Bull RB20, e sta ottenendo degli ottimi tempi, molto più veloci di quelli fatti registrare ieri dal compagno di squadra Sergio Perez, restando sul 37 basso costantemente con le gomme C3, le più morbide disponibili per il primo Gran Premio della stagione, bruciando il messicano tenendo conto dei tempi di ieri, e prendendo tanti decimi anche a Sainz. E’ evidente, ma c’era da aspettarselo, come la vettura sia davvero speciale in questo momento, ma solo se guidata dall’olandese. Tra pochissimo toccherà a Leclerc, vedremo se riuscirà ad avvicinarsi alle prestazioni del campione del mondo.

Leclerc primo ma con gomma rossa, Verstappen il più veloce con C3

Il pilota della Ferrari ha svolto un lavoro diverso, provando ad avvicinare il tempo ottenuto ieri da Sainz con la gomma C4, senza riuscirci, fermando il cronometro in 1:30.332 (24 giri percorsi), staccando di quattro decimi Max Verstappen, il quale però si è piazzato secondo con le C3 (32 giri), mescola più utilizzata in questi test. Terzo troviamo Oscar Piastri, a sette decimi da Leclerc sempre con C3 (39 giri), mentre al quarto posto ecco Alonso, il quale si è piazzato davanti al connazionale Sainz e a Checo Perez. Chiudono la top dieci al momento Hulkenberg, Hamilton, che ha terminato questa mattina la sua tre giorni di test, Stroll e un deluso Lando Norris.

