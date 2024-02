F1 | Test Bahrain, Leclerc e la Ferrari chiudono al comando la tre giorni a Sakhir

F1 Test Bahrain – Con gomme C4, Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo assoluto nella terza e ultima giornata di test pre-season sul tracciato del Sakhir, in Bahrain. Al volante di una SF-24 consistente soprattutto sul passo gara, il monegasco è riuscito a confermare le buone indicazioni emerse in questi giorni, completando al pomeriggio non solo una simulazione gara completa, estremamente competitiva con le mescole più dure (meno bene invece con la C3) ma anche diversi chilometri che serviranno alla squadra per preparare il primo week-end della stagione che scatterà esattamente fra sette giorni.

In seconda posizione, sempre con mescole C4, si è classificata la Mercedes di George Russell, lontano solo 46 millesimi dal crono di Leclerc (ottenuto però con una condizione di pista ben più calda), seguito a ruota da Guanyu Zhou, Max Verstappen e Yuki Tsunoda. Da sottolineare che l’olandese non ha effettuato una vera e propria simulazione gara al pomeriggio, dato che ha testato – probabilmente con lo stesso quantitativo carburante – le mescole C2, C3 e C4. Un lavoro che ad ogni modo ha confermato la bontà del progetto RB20 e la forza del pilota Campione del Mondo, senza ombra di dubbio il favorito per il debutto mondiale della settimana prossima.

Alexander Albon e Oscar Piastri si sono classificati in sesta e settima posizione, mentre Fernando Alonso, Carlos Sainz e Sergio Perez – gli ultimi scesi in pista questa mattina – hanno completato la graduatoria dei piloti piazzati in top dieci. Appuntamento a giovedì prossimo per le prime sessioni di libere della stagione. Il Gran Premio del Bahrain, ricordiamo, si svolgerà di sabato e non di domenica (il programma verrà tutto anticipato di un giorno).