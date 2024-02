Formula 1 | Caso Horner, il commento di Toto Wolff

Nel corso dei test di Formula 1 si parla non solo di quello che sta accadendo in pista. Nel paddock di Sakhir infatti tiene banco la questione Christian Horner, sempre più prossimo stando ai rumors, all’addio dalla Red Bull per quanto accaduto nelle ultime settimane e il caso scatenatosi dopo una denuncia da parte di una dipendente, la quale accusa l’attuale team principal britannico di comportamenti inappropriati. L’azienda austriaca ha avviato un’indagine interna, e adesso che il mondiale è alle porte e le telecamere si sono riaccese attorno alla Formula 1, è normale sapere l’opinione delle figure più importanti. E’ il caso di Toto Wolff, capo della Mercedes, che intervistato da Mara Sangiorgio di Sky Sport ha commentato così la vicenda.

Wolff: “Confidiamo nel processo Red Bull”

“La Red Bull ha preso la decisione di fare un’indagine interna al team, dobbiamo confidare in questo processo – ha commentato Toto. E’ un argomento molto importante, perché noi difendiamo inclusione, rispetto e via dicendo, per cui dobbiamo credere in questa investigazione. Ci sono tante congetture, non vogliamo parlare di ciò che sia vero o meno, ma bisogna affrontare questo processo adeguatamente e quando ci sarà un esito tutti noi dovremo andare oltre”.