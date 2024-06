Ferrari | Leclerc: “Da Barcellona vedremo di nuovo la vera Red Bull”

La Formula 1 atterra in Canada per la nona prova del mondiale 2024. Il campionato ci sta dicendo come Verstappen e la Red Bull siano ancora là davanti, ma molto più vulnerabili dello scorso anno e specialmente delle aspettative. La Ferrari è lì, e con gli aggiornamenti delle ultime settimane ha ridotto e non poco il divario con i campioni in carica. Charles Leclerc, galvanizzato dal bellissimo weekend di Monaco, laddove è riuscito a vincere per la prima volta la gara di casa, si aspetta un weekend combattuto nel Quebec, ma non dà per morta la Red Bull, la quale probabilmente dal prossimo appuntamento, quello di Barcellona, tornerà ad essere la più forte in pista, stando quantomeno alle dichiarazioni dei rivali.

“Non mi aspetto distacchi di venti secondi a Montreal, soprattutto per la tipologia della pista – ha detto Leclerc a Sky. Bisognerà aspettare Barcellona e poi valutare da quella gara in poi, perché penso che dalla Spagna torneremo a vedere la vera forza della Red Bull. A Monaco è stato bellissimo: la domenica davvero emozionante, la sera ho festeggiato col team perché rappresentava tantissimo per me, ma vincere a Monte Carlo per chiunque vuol dire tanto. Detto questo, già da lunedì ero concentrato sulla prossima gara e la preparazione per il Gran Premio del Canada. Lo ricorderò per sempre, ma è solo una vittoria, e per vincere il campionato ne ho bisogno di altre”.