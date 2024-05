Ferrari | GP Monaco, Leclerc: “Sarei sorpreso se non lottassi per la pole position”

E’ arrivato il momento della gara di casa per Charles Leclerc. A Monaco siamo all’ottavo appuntamento della stagione, con la SF-24 in versione Evo e che sicuramente ha dato prova di miglioramenti a Imola. Dall’altra parte però abbiamo Red Bull e McLaren in grandissima forma, in quella che di fatto è una lotta a tre. A Monte Carlo, l’idolo locale non è mai riuscito a ottenere un risultato eccellente, per svariati motivi, ma quest’anno punta decisamente alla pole position, già conquistata in due occasioni, ma stavolta vuole concretizzare al massimo.

Ferrari, Leclerc nella prima parte della conferenza

“Non vedo l’ora che arrivi questo momento ogni anno. Siamo sempre stati competitivi finora, e anche se non sempre è andata bene per me qui, c’è comunque ottimismo, anche perché abbiamo lavorato tanto. Per me conta solo vincere, non penso al secondo o terzo posto. Red Bull e McLaren sono forti, ma siamo vicini. Sento che qui si parte un po’ tutti da zero, ma non credo sarà molto diverso rispetto a quanto abbiamo visto nelle ultime gare. Credo però che ci possano essere delle sorprese, io ad esempio mi aspetto di lottare per la pole position, mi farebbe strano il contrario. Qui a Monaco c’è una maggiore valutazione dei rischi, ed è una delle cose che apprezzo di più del tracciato. Appena ti spingi un po’ più in là lo capisci e può fare la differenza. E questa valutazione dei rischi non la trovo altrove”.