F1 | Verstappen: “Faticheremo a Monaco, è una delle piste più difficili per noi”

La Red Bull, nonostante le difficoltà emerse a Imola è riuscita a portare a casa la vittoria grazie a una super prestazione di Verstappen. Il tre volte campione del mondo ha messo in secondo piano le difficoltà della monoposto, la quale non era propriamente la migliore in riva al Santerno. Nonostante questo, il talento dell’olandese ha avuto la meglio. A Monte Carlo, Max si aspetta di essere in difficoltà in quella che dovrebbe essere una delle piste più difficili per il team di Milton Keynes, mentre crede che la Ferrari potrà dire la sua in quella che sarà anche la gara di casa di Charles Leclerc.

GP Monaco, le parole di Verstappen in conferenza

“Monaco è una pista diversa da Imola. Non sarà il nostro circuito migliore, perché fatichiamo su avvallamenti e cordoli. Finora, in quasi tutti i tracciati, nelle curve a bassa velocità siamo migliorati. Ma Monte Carlo è complicata e tante cose possono scombinare i piani, quindi mi sento di dire che sia una delle piste più difficili per noi. Le ultime volte che siamo stati qui la Ferrari era sempre molto forte, e la McLaren ha fatto dei passi enormi”.

“Dopo Miami e Imola è chiaro che gli avversari si sono avvicinati. I valori si sono livellati e noi dobbiamo essere al 100%, anche se non è una possibilità sempre realistica lavoriamo per avere l’assetto migliore. Sappiamo che gli altri si sono avvicinati ma noi dobbiamo rimanere calmi, e con l’esperienza acquisita negli anni non credo sia facile batterci. E’ sempre un weekend difficile questo di Monaco. Non voglio guardare troppo avanti ma non si può certo dire che la qualifica sarà scontata”.