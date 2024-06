Formula 1 | Sainz: “Mi diverte leggere notizie infondate sul mio conto”

Il mercato piloti di Formula 1 continua a vivere ogni giorno notizie, indiscrezioni e quant’altro. Su Carlos Sainz in questi mesi ne abbiamo dette di ogni, anche perché il futuro dello spagnolo, attualmente in Ferrari, è tutt’altro che chiaro, quantomeno per chi non è direttamente interessato alla questione come noi. Il madrileno, nel corso del giovedì di Montreal, si è voluto togliere qualche sassolino in merito alle voci che lo vorrebbero in Williams l’anno prossimo, con un contratto addirittura già firmato. Secondo i media spagnoli, sembra che il vincitore dell’ultimo Gran Premio d’Australia verrà annunciato nel team di Grove proprio tra due settimane nella gara di casa, a Barcellona, ma in un meeting con i giornalisti in Canada, vuole mettere a tacere qualsivoglia indiscrezione sul suo conto.

“Ho visto notizie sui media, non so se in Spagna, di persone che dicono che ho firmato, e quando leggo queste cose mi viene da ridere – ha detto Sainz. Ricordo di aver visto articoli tre mesi fa, e che dicevano come avessi firmato per Mercedes, altri invece scrivevano che avevo raggiunto un accordo con la Red Bull, ma sono cose che non accadranno. E’ divertente leggere che ho firmato per la Williams, e qualcuno rimane un po’ impunito. Mi preoccupa il fatto che queste persone possano farla franca con questo genere di cose senza che non ci sia uno stralcio di conferma o qualcosa del genere. Quando avrò qualcosa da annunciare sarete i primi a saperlo, ne parlerò apertamente”.

“Il mio obiettivo in Formula 1, ovviamente, è quello di vincere ed essere nella miglior posizione possibile, è quello che mi piace fare. Sono ancora in Ferrari e mi concentrerò per massimizzare questa opportunità, perché in ogni momento di ogni weekend potrei salire sul podio o vincere una gara, e questo mi dà davvero delle belle sensazioni. Tutto il resto è Formula 1, come le dinamiche all’interno dei team, ed è sempre complicato capirle quando vivi questo sport dall’esterno di una squadra. Quando ci sei dentro però, ognuno ha una ragione quando prende delle decisioni. Per me è un po’ di pane di quotidiano, vedo tutto questo da anni”.