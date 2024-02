Ferrari, Leclerc ha piena fiducia nell’operato di Vasseur

Charles Leclerc spera di vivere un 2024 completamente diverso rispetto ad un 2023 chiuso con zero vittorie. Il pilota monegasco – che ha rinnovato di recente il suo contratto con la Ferrari – ha assoluta fiducia nella gestione della squadra da parte del team principal Fred Vasseur, condividendo appieno il programma a medio lungo termine del manager francese.

Leclerc spera che in questa stagione si cominceranno a vedere i primi frutti della gestione Vasseur e confida nel fatto che la Scuderia possa trarre vantaggio dai progressi compiuti nella seconda parte della scorsa stagione, con la squadra che dall’Austria capì con precisione quali erano le zone della monoposto da migliorare e come intervenire.

“Con Vasseur parlo molto e condivido totalmente la sua visione a medio lungo termine per la squadra. Anche per questo mi fido del suo progetto – le parole di Leclerc, riportate da RaceFans -. Vasseur è un team principal molto diretto, è pragmatico, gli interessa solo ciò che accade all’interno del team, va dritto al punto, mi piace questo modo di lavorare. Personalmente sono più ottimista già da mesi, quando abbiamo fatto delle prove in Austria durante le libere e abbiamo capito chiaramente quale fosse la direzione da prendere. Da allora tutto è stato più chiaro e questo ha dato una grande motivazione alla squadra. Non a caso in Giappone abbiamo portato un nuovo fondo che ha funzionato molto bene e siamo migliorati anche con l’anteriore. Spero che la SF-24 possa continuare sulla strada di quel progresso, è un lavoro cominciato da mesi, ed è positivo per il futuro”.