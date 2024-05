F1 | Piastri penalizzato a Imola: seconda fila per le Ferrari di Leclerc e Sainz

Come ampiamente prevedibile, Oscar Piastri è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio a Imola per impeding nei confronti di Kevin Magnussen nel corso delle qualifiche di oggi, in particolare in Q1. Il pilota della McLaren ha intralciato il danese alla Variante del Tamburello, non permettendogli di migliorare e quindi escludendolo con il diciannovesimo tempo. Ad approfittare di questa situazione, oltre il compagno Norris che partirà quindi al fianco di Verstappen, anche le due Ferrari di Leclerc e Sainz, entrambe in seconda fila e quindi in grado di attaccare subito il duo di testa in partenza.



