F1 | Incredibile Hulkenberg: “Ho voluto dare la scia a Verstappen in qualifica”

Ci saranno sicuramente delle polemiche a seguito della pole di Max Verstappen a Imola. Il tre volte campione del mondo è riuscito a piazzarsi davanti alle McLaren di Piastri e Norris, staccati rispettivamente di 74 e 91 millesimi. Il pilota della Red Bull però è stato volutamente aiutato da Nico Hulkenberg, il quale gli ha concesso una scia in rettilineo, dandogli quantomeno un decimo di vantaggio e circa 10 km/h in più. Per questo motivo dunque, al di là della penalità inflitta all’australiano, Max avrebbe potuto anche perdere la pole in favore di Norris.

Non stiamo facendo alcuna congettura al riguardo, perché è lo stesso Hulkenberg ad aver confermato il tutto ai microfoni di Sky dopo le qualifiche: “Sì, ho dato la scia a Max: lui mi ha aiutato un paio di volte in Q2 e io ho voluto ricambiare il favore. A volte c’è bisogno di un aiuto”. Il tutto chiaramente ha scatenato tante polemiche, che difficilmente verranno dimenticate nei prossimi giorni.