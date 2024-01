F1 Ocon Alpine – Nonostante gli alti e i bassi dell’ultimo periodo, Esteban Ocon non ha rinunciato all’idea di gareggiare per vittorie e campionati nel prossimo futuro. Il pilota francese, da tutti etichettato come uno dei talenti più cristallini presenti all’interno dello schieramento di partenza, vuole garantirsi una vettura in grado di giocarsi stabilmente le posizioni di vertice della classifica e lavora quotidianamente per accelerare il processo di crescita della squadra, la quale ha affrontato più di qualche difficoltà tra il 2022 e il 2023.

Ocon e il lavoro quotidiano per arrivare al vertice

“E’ una sofferenza, ma lavoro ogni giorno come se dovessimo puntare a vittorie e podi in ogni fine settimana. Voglio ottenere il massimo dalla vettura in ogni week-end. Sono certo che se lavoro duramente e faccio bene in pista arriverà anche il mio momento. Un giorno avrò una vettura con cui potrà competere per campionati e vittorie. Non vedo l’ora di giungere a quel livello della mia carriera”.

Le voci di mercato per il futuro

Il contratto di Ocon, ricordiamo, scadrà alla fine di questa stagione e al momento non è chiaro se l’avventura del francese ad Enstone proseguirà anche nel prossimo futuro. Voci incontrollate di mercato, infatti, riportano di un forte interesse di Audi nei suoi confronti, la quale sarebbe pronta a creare una line-up nuova di zecca con Carlos Sainz, ancora in attesa di firmare il rinnovo con la Ferrari. Campanelli che quasi certamente finiranno per animare la prossima estate.