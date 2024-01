Formula 1 Schumacher Steiner – In un lungo intervento concesso al sito formula1.de, Ralf Schumacher è tornato a parlate del clamoroso addio di Guenther Steiner alla Haas, precisando come l’assenza del Manager altoatesino, nel 2024, si farà parecchio sentire, soprattutto sul piano umano.

Steiner, infatti, grazie alla serie “Drive to Survive” – disponibile su Netflix – era diventato un vero e proprio marchio all’interno del paddock, aspetto che lo portava ad avere parecchio seguito sia da parte della stampa che degli sponsor. Una condizione che nel tempo ha aiutato la piccola scuderia statunitense a guadagnare nuovi partner, anche se le performance non sono sempre state in linea con le aspettative della proprietà.

Schumacher e l’analisi sull’addio di Steiner

“Guenther Steiner era un marchio ed è un peccato che un personaggio di questo tipo vada via dalla Formula 1. Allo stesso modo, però, forse era anche il momento di un nuovo leader all’interno della Haas. Solo il tempo ce lo dirà. Guenther ha portato attenzione alla squadra e agli sponsor, assumendo un ruolo sempre più importante. E’ stato un bene, ma alla fine probabilmente ha creato un pizzico di imbarazzo a Genè Haas. A conti fatti stava sempre dietro”.

Haas, la rivoluzione

A causa delle prestazioni altalenanti delle ultime due stagioni, ricordiamo, Gene Haas ha varato una vera e propria rivoluzione all’interno della squadra che ha portato all’allontanamento dapprima di Simone Resta, direttore tecnico del team, e successivamente del team principal Guenther Steiner. Un ribaltone inatteso, deciso tra Natale e Capodanno, che mira a dare una nuova dimensione alla piccola scuderia a stelle e strisce. Il posto di Steiner, ricordiamo, è stato preso a Ayao Komatsu, ingegnere già presente all’interno della squadra.