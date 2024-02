Red Bull | Caso Horner: udienza lampo fissata per il 9 febbraio

Nella giornata di ieri il mondo della Formula 1 è stato sconvolto da un possibile scandalo che sta coinvolgendo Christian Horner, team principal della Red Bull, accusato da una dipendente di comportamenti inappropriati. Già da qualche giorno l’azienda austriaca ha avviato delle indagini interne in merito, e il tutto sarà discusso il prossimo 9 febbraio. Tutto in fretta prima del lancio della nuova RB20, programmato per il prossimo 15 febbraio. Il capo del muretto della squadra campione del mondo, in carica dal 2005, ossia dalla stagione di esordio della Red Bull, respinge le accuse, e i suoi legali credono che qualcuno voglia spodestarlo dal suo ruolo inventando simili calunnie. Ne sapremo di più tra pochissimi giorni.



