F1 Leclerc Hamilton – Tramite un approfondimento pubblicato sul proprio canale YouTube, Romain Grosjean ha espresso un’opinione sul clamoroso trasferimento di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dalla stagione 2025, precisando come la mossa – ovviamente con le dovute cautele – possa essere paragonata al suo passaggio dalla McLaren alla Mercedes avvenuto nel lontano 2012.

Secondo il francese, il sette volte iridato ha scelto di avviare una nuova parentesi della propria carriera, sfruttando anche il periodo di incertezza che sta vivendo la compagine capitanata da Toto Wolff, sia sul piano manageriale che su quello tecnico. Una vera e propria scommessa il cui esito di scoprirà non nel 2025, ma nel 2026, anno in cui entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici.

La scelta di lasciare la Mercedes per la Ferrari

“Non mi aspettavo che Lewis avrebbe mai lasciato la Mercedes, ma bisogna ricordarsi di quanto avvenuto nel 2012. Hamilton, in quel caso, lascio la McLaren per approdare in Mercedes e la scelta fu parecchio chiacchierata. C’era grande stupore attorno a quel movimento di mercato, dato che lui era cresciuto a Woking ed era sempre stato un protetto di Ron Dennis. All’epoca la McLaren era un team di successo, mentre la Mercedes faticava. Il senso di quella manovra si è poi capito nel 2014. Fu un’annata che diede ragione al coraggio del pilota inglese”.

Grosjean e l’equilibrio Hamilton-Leclerc

Grosjean, successivamente, si è focalizzato sui motivi che hanno spinto il britannico ad accettare questa nuova avventura con la compagine italiana e sull’equilibrio che si formerà con Charles Leclerc, pronto a dare il tutto per tutto pur di non cedere la leadership della squadra al compagno di scuderia: “La Ferrari è il team più iconico del mondo. Ritengo che Lewis volesse qualcosa di nuovo per questa fase conclusiva della sua carriera. Mercedes ci sta mettendo più del previsto a tornare al top e non c’è alcuna garanzia che questo potrà verificarsi nel breve periodo. Vedere Hamilton al fianco di Leclerc sarà interessante, ritengo che saranno un bel duo. Charles Leclerc sarà un punto di riferimento impegnativo, anche perchè non si accontenterà del ruolo di seconda guida. Inoltre Vasseur ha già lavorato con Hamilton in F3 e GP2. Non so se sia stato un fattore nella scelta, ma si conoscono”.