Formula 1 | Ferrari, la prima accensione della power unit 2024 [VIDEO]

A una settimana dalla presentazione della SF-24, la vettura che Charles Leclerc e Carlos Sainz porteranno in pista nella prossima stagione di Formula 1, la Ferrari ha acceso per la prima volta la nuova power unit fabbricata a Maranello. Sarà un anno di riscatto per la Rossa dopo i disastri del 2023, pur essendo stata l’unica squadra in grado di vincere un Gran Premio al di là della Red Bull. Oggi in pista a Fiorano sono andati in scena i test Pirelli, nei quali si è rivisto al volante il pilota spagnolo, fresco di “siluramento” da parte della Ferrari per far posto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

A wake-up call, with a difference 👀 The SF-24 fires up for the first time! ❤️#SF24 pic.twitter.com/r0m6VZVo9E — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 6, 2024