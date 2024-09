Mercedes | Russell tranquillo sul futuro: “Non penso al rinnovo di contratto”

La Mercedes ha scelto Andrea Kimi Antonelli per il 2025: sarà una stagione sicuramente di transizione per il giovane talento bolognese con George Russell al suo fianco. Il pilota inglese sarà al suo ultimo anno di contratto dal prossimo gennaio, e al momento non si sta parlando di alcun rinnovo. La possibilità che Max Verstappen possa vestirsi d’argento nel prossimo futuro non è del tutto tramontata, tant’è che lo stesso Toto Wolff continua a parlarne, e con l’ingaggio di Antonelli, è facile che nella mente del britannico possa nascere qualche dubbio.

“Sono super emozionato per il 2026 con la Mercedes – ha detto un sicuro Russell. Non ho firmato ancora nulla, e a dire il vero non ci sto nemmeno pensando. Questo team sarà un ottimo posto nel quale stare, specialmente per quanto riguarda le power unit, ma ci sono anche altre squadre con il nostro stesso motore, quindi non possiamo essere eccessivamente ottimisti solo perché crediamo di avere un propulsore veloce, perché anche McLaren e Williams lo avranno. Al momento il team di Woking ci sta davanti, non parliamo di semplici di clienti, ma di una squadra a sé stante, e stanno facendo un lavoro certamente migliore del nostro”.