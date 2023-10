Mercedes | Russell rammaricato per le occasioni perse contro la Ferrari

Nelle ultime settimane si è accesa la lotta per il secondo posto costruttori tra Mercedes e Ferrari. Al momento è la squadra di Brackley ad essere in vantaggio di 28 punti (326 a 298) grazie a una buona rimonta da parte della Rossa, specialmente dopo gli aggiornamenti di Barcellona, ma c’è anche da dire come Russell e Hamilton non siano riusciti a massimizzare diverse prestazioni sia per errori dei box (vedi Singapore) che per una gestione dei piloti non sempre ottimale come accaduto a Suzuka e in Qatar. Il giovane inglese si rammarica per non aver ancora chiuso la pratica secondo posto costruttori anche a causa di qualche suo errore, come appunto accaduto a Marina Bay quando era in lotta con Norris e Sainz per la vittoria finale.

“Credo che saremo vicini a fine stagione – ha detto Russell riferendosi alla lotta con la Ferrari. Da parte mia, credo di aver perso tante opportunità quest’anno, quindi avremmo già potuto chiudere la pratica, ma sono fiducioso sul raggiungimento del secondo posto nel campionato costruttori, e al tempo stesso stiamo già lavorando sulla vettura del prossimo anno: la posizione in classifica è molto importante, ma lo è ancora di più assicurarci di partire con il piede giusto nel 2024″.