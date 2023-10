Formula 1 | Russell ringrazia Hamilton per le scuse post Qatar

Formula 1 GP Qatar Russell Hamilton – In attesa di volare negli Stati Uniti per il 19° appuntamento di questo mondiale 2023 di Formula 1, George Russell è tornato a parlare del contatto con Lewis Hamilton al via dell’ultimo Gran Premio del Qatar, precisando come le scuse del compagno di squadra – arrivate sia di presenza che sui social – abbiano chiuso un caso in definitiva mai scoppiato all’interno della squadra.

Resta ovviamente il rammarico per l’occasione sprecata, visto l’ottimo passo espresso dalla W14 a Losail, e la consapevolezza di aver perso un jolly importante nel confronto con la Ferrari per il secondo posto nel mondiale costruttori, attualmente in mano alla factory con base a Brackley.

“Apprezzo molto che Lewis si sia scusato dopo l’incidente”, ha affermato l’inglese della Mercedes. “Ci rispettiamo e in Qatar non c’è stato nulla di intenzionale. L’episodio ha creato della frustrazione, ovviamente, perchè per entrambi è stata un’occasione letteralmente persa, ma alla fine è andata così. La sfida doveva essere contro le Ferrari, non tra di noi. Abbiamo ottenuto più punti di loro, però l’occasione non è stata sfruttata a dovere”.