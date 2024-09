Mercedes | Russell: “Ferrari sembra forte a Baku”

Prove libere particolarmente complicate per George Russell. Il pilota inglese ha chiuso al nono posto, e nel corso della giornata ha subito dei rallentamenti per via di una sostituzione della power unit poco prima dell’inizio della seconda sessione. Un lavoro fatto per via di qualche anomalia riscontrata evidentemente dopo le PL1, e per non rischiare di perdere ulteriore tempo e finire prima del dovuto le libere, nel team di Brackley hanno deciso per il montaggio di una nuova unità. Le difficoltà ci sono, ma il risultato ottenuto da Hamilton è incoraggiante, anche se la Ferrari, a detta di George, sembra essere un passo avanti a tutti.

“Non è stato il venerdì più semplice che abbiamo mai avuto – ammette Russell. Purtroppo, abbiamo perso un po’ di tempo a causa di un cambio precauzionale della power unit prima delle Libere 2. Quando finalmente siamo scesi in pista, non ero completamente soddisfatto del bilanciamento della vettura. Ho avuto difficoltà a portare le gomme nella giusta finestra di temperatura e mancava un po’ di fiducia nella guida. Lavorerò duramente durante la notte per migliorare, alzare il livello e ridurre il divario per domani”.

“La buona notizia è che Lewis sembrava molto veloce, il che è incoraggiante. Sappiamo che la macchina ha del potenziale e possiamo essere competitivi questo weekend. La battaglia sembra serrata tra diversi team, con la Ferrari che appare particolarmente forte. Se riusciamo a fare dei progressi stanotte, possiamo puntare a essere in lotta sia per le qualifiche che per la gara di domenica.”

