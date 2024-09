Mercedes | GP Baku, Hamilton terzo nelle libere: “Segnali incoraggianti”

La Mercedes ha dato segnali incoraggianti, quantomeno questa è l’impressione avuta da Lewis Hamilton al termine delle prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, in corso di svolgimento sul tracciato cittadino di Baku. Il sette volte campione del mondo è alla ricerca di risposte dopo le brutte prestazioni di Zandvoort e Monza, precedute dalla vittoria di Spa e da alcune gare di livello per una W15 che sembrava persa dopo la pausa estiva. Chiaramente siamo solo al venerdì, ma come inizio lavori non è male.

“Oggi è stata davvero una giornata positiva – ha ammesso Hamilton. Mi sono divertito sin dai primi giri, perché la macchina si è comportata molto bene fin dall’inizio. Abbiamo fatto dei buoni progressi con l’assetto, senza dover tornare indietro su nessuna modifica, migliorando costantemente sessione dopo sessione. Per quanto riguarda il ritmo, non abbiamo completato tantissimi giri nel long run nelle PL2, quindi stasera dovremo analizzare i dati per capire meglio la nostra velocità rispetto agli altri”.

“I nostri principali rivali sembrano essere molto competitivi, ma credo che siamo lì vicino, o quasi. Questo è un segnale incoraggiante, ed era quello che speravamo per questo weekend. Tuttavia, rimaniamo cauti e concentrati. Lavoreremo duramente stasera per cercare ulteriori miglioramenti e vedere cosa possiamo ottenere nelle qualifiche di domani”.