F1 | Racing Bulls, Tsunoda: “Inizio complicato, dobbiamo risolvere il bouncing” 

Baku – Prove libere da rivedere per la Racing Bulls. Il team di Faenza ha portato un nuovo fondo, provato dapprima soltanto sulla vettura di Daniel Ricciardo nelle FP1, per poi essere montato anche sulla vettura di Yuki Tsunoda nella seconda sessione. Il pilota giapponese è riuscito a migliorare le sue performance tra le due sessioni, passando da una quindicesima alla undicesima posizione. Ricciardo, invece, scende dalla decima alla sedicesima posizione, riscontrando alcuni problemi di set-up. Sembra che la configurazione iniziale fosse quella più ideale per la pista di Baku e il team dovrà lavorare per trovare il giusto compromesso ed evitare il bouncing, problema di cui ha sofferto Tsunoda nelle FP2.

Tsunoda: “Inizio complicato, dobbiamo correggere il bouncing”

“L’inizio è stato piuttosto complicato, ma abbiamo fatto dei buoni passi avanti tra le due sessioni di prove libere, ma non abbastanza per essere nella parte alta della classifica. Su questo tipo di pista è difficile avere ovunque un buon bilanciamento, ma siamo riusciti a migliorare sessione dopo sessione. Dobbiamo solo lavorare sulla messa a punto e correggere quel bouncing che si è presentato nelle FP2. Abbiamo già un paio di idee su cosa migliorare prima delle FP3 di domani, così da ribaltare la situazione e puntare a fare una buona qualifica”.

Ricciardo: “Torniamo al set-up delle FP1”

“È stata una giornata di alti e bassi. La prima sessione è andata bene, è stato bello tornare su questo circuito, erano passati

un paio d’anni dalla mia ultima volta qui. Ho avuto l’impressione di essere entrato relativamente bene in sintonia con la pista e di sentirmi a posto. Abbiamo fatto delle modifiche per le FP2 con l’obiettivo di migliorare l’aderenza, visto che qui si scivola molto. Tuttavia, non ci è sembrato che questa operazione abbia migliorato le cose. Sappiamo cosa ha funzionato stamattina e ci siamo trovati in una buona posizione: se utilizzeremo il set-up delle FP1 e cercheremo di ottenere qualcosa in più, saremo in grado di lottare per la parte alta del midfield con un buon giro di qualifica. Come su ogni cittadino, se si riesce a mettere insieme un giro può andare molto bene. Faremo del nostro meglio per riuscirci”.