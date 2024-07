Mercedes | Hamilton predica calma: “Non siamo ancora i più veloci”

La Mercedes viene da due vittorie consecutive, un qualcosa di assolutamente inaspettato considerando i tanti problemi avuti dal team anglo/tedesco nelle prime gare della stagione. La luce in fondo al tunnel sembrava lontanissima, eppure con gli aggiornamenti, qualche compromesso ma soprattutto tanto lavoro , la W15 adesso è molto più vicina alle prestazioni auspicate a inizio anno. I successi di Russell in Austria e Hamilton in Gran Bretagna non devono però, in alcun modo, sviare la realtà: la vettura è sì migliorata, ma ancora non è al livello di McLaren e Red Bull, sicuramente le due monoposto più forti al momento, ma il percorso di avvicinamento è in fase sicuramente avanzata.

“C’è ancora tanta strada da fare – ha ammesso Hamilton dopo la vittoria di Silverstone. In alcun modo la nostra macchina, in questo momento, è la più veloce in pista. Siamo però molto vicini, forse già con il prossimo aggiornamento saremo in una posizione ancora più forte, così da poter lottare davvero per la prima fila in modo più costante. A inizio stagione non eravamo nemmeno lontanamente vicini alla Red Bull, sembrava impossibile anche poter vincere una sola gara quest’anno, e per me non sarebbe stato bello lasciare la squadra in questo modo a fine campionato”.

“Abbiamo lavorato tutti insieme, portando la vettura in un punto nel quale adesso il feeling è positivo, è molto diverso dallo scorso anno, quando partimmo da un livello basso e con fondamenta tutt’altro che solide. Adesso siamo più in alto, ed era questo il nostro obiettivo”.