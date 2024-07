F1 | Perez: 15 punti in sei gare, Hulkenberg ne ha fatti 16 nelle ultime due

Continua il momento di totale disastro di Sergio Perez. Il pilota della Red Bull sta collezionando errori su errori, e sembra che la firma sul contratto, biennale ma a quanto pare pieno zeppo di clausole, lo abbia scaricato ancora di più. Pensate, nelle ultime sei gare, compresa la Sprint Race di Zeltweg, Checo ha conquistato soltanto 15 punti, fallendo nell’accesso anche in Q2 in determinate occasioni, come appunto a Silverstone nello scorso weekend, quando è andato a insabbiarsi a Copse in Q1. Sembra che questo tunnel nel quale il messicano sia entrato non abbia vie d’uscita, e le voci su una sua possibile sostituzione, addirittura anche a campionato in corso, rimbalzano da più parti.

Tanto per usare un termine di paragone: Nico Hulkenberg, pilota bravissimo (ed ex compagno di squadra proprio del #11) ma che guida una delle vetture certamente non accreditate per andare sempre in top dieci, nelle ultime due gare, quindi Austria e Silverstone, ha portato a casa la bellezza di sedici punti, uno in più quindi di Perez sui sei weekend considerati in precedenza. Un momento di assoluto sbandamento per Checo, mai così in difficoltà da quando siede sulle vetture di Milton Keynes, ma non solo, forse da inizio carriera è questo il momento più complicato: dopo dodici appuntamenti, quindi metà campionato esatto, il messicano è sesto in classifica, con 118 punti all’attivo, meno della metà di quelli conquistati da Verstappen, distante ben 137 lunghezze. Se le clausole sul suo contratto, tanto chiacchierate negli ultimi giorni, dovessero trovare conferme, per il futuro di Perez, sicuramente, non ci sarà la Red Bull.