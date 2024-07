Formula 1 | Sei Sprint Race anche nel 2025: Spa al posto di Zeltweg

FIA e Formula 1 hanno annunciato i sei weekend Sprint che vedremo nel calendario della prossima stagione. Non ci sono sostanziali differenze rispetto a questa stagione, l’unica rappresenta l’evento del Gran Premio d’Austria, il quale tornerà ad essere sotto forma di fine settimana normale, con tre sessioni di prove libere, qualifiche e gara. Il posto di Zeltweg viene preso da Spa-Francorchamps, nuovamente weekend Sprint dopo il 2023. Per il resto, tutto confermato: si partirà quindi con Shanghai per poi proseguire con Miami, poi Belgio, Austin, Brasile (sempre Sprint dal 2021 ad oggi, ndr) e per finire Losail, in Qatar.

Nonostante il comunicato reciti quanto la Sprint Race abbia avuto molta popolarità, continuiamo a credere che sia davvero inutile nel contesto della Formula 1, non aggiungendo nulla se non un po’ di caciara con il format volto a cancellare le prove libere, mettendo in difficoltà i team e non permettendo loro di svolgere delle sessioni determinanti per i risultati finali del weekend, cosa che dovrebbe essere invece al primo posto in una competizione motoristica, piuttosto che cercare uno spettacolo fittizio. Poi sì, il pubblico statunitense, molto considerato nella nota pubblicata qualche minuto, sarà anche accresciuto, ma è risaputo come il motorsport, ma anche lo show in generale, da quelle parti, sia visto in modo profondamente diverso rispetto alla cultura europea.