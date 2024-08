Mercedes | GP Olanda, Hamilton: “Abbiamo capito la macchina!”

Una Mercedes assolutamente ringalluzzita ha iniziato molto bene il weekend del Gran Premio d’Olanda. Con tre vittorie nelle ultime quattro gare, le Frecce d’Argento si candidano ad assolute protagoniste anche a Zandvoort, con la prima posizione di Russell nelle libere e la terza di Hamilton. Il sette volte campione del mondo, vincitore a Silverstone e Spa, è contento del lavoro svolto dalla squadra, e finalmente ha trovato quel giusto feeling con la W15. La McLaren sembra essere ancora una spanna sopra, ma i dettagli fanno la differenza, ed è stato ampiamente dimostrato nelle ultime settimane di gara.

“Inizio di weekend tutt’altro che negativo – ha detto Hamilton. Tutto è andato bene, la macchina è viva e siamo quasi in testa dopo la simulazione qualifica. Abbiamo capito la vettura e questo rende tutto molto più facile sin dalla prima sessione del venerdì. Così facendo possiamo fare delle piccole modifiche, piuttosto che grandi cambiamenti, e questo fa sì che il nostro lavoro sia più facile nel trovare le prestazioni. Non ho ottenuto il massimo dal mio giro con le soft, quindi il terzo posto è incoraggiante per le qualifiche. Adesso esaminiamo i dati sui long run, così da vedere che miglioramenti possiamo apportare per la notte”.