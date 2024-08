F1 | Mercedes, Russell al comando nelle libere: “Siamo tutti molto vicini”

Prima posizione per George Russell al termine delle prove libere del Gran Premio d’Olanda. Il pilota inglese, vincitore a Spa ma successivamente squalificato per via della sua vettura trovata sottopeso si è sentito subito a proprio agio a Zandvoort, pista molto diversa da quella del Belgio, ma che la W15 sembra assimilare nel modo migliore possibile, quantomeno in configurazione da qualifica. Sul passo gara, la McLaren sembra avere qualcosa in più nel complesso, ma qui la posizione di partenza, vista la carreggiata stretta, risulta essere di fondamentale importanza.

“Il vento ha reso le cose difficili – ha ammesso Russell. Non credo di aver mai corso in queste condizioni con una vettura di Formula 1, ma comunque, la W15 si sta comportando molto bene e il fondo portato a Spa sembra funzionare in maniera molto efficace. Lì davanti sembriamo essere tutti piuttosto vicini, quindi ci aspettiamo una lotta affascinante per il resto del weekend. Detto questo, domani le condizioni potrebbero cambiare di nuovo”.