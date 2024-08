F1 | Sauber, Bottas: “La pioggia potrebbe giocare a nostro favore” 

Zandvoort – Giornata complicata in casa Sauber, ma il morale resta alto nonostante i numeri in classifica. Nelle FP1 Valtteri Bottas cede il suo volante a Robert Shwartzman, che conquista la sedicesima posizione. Nel pomeriggio è il finlandese a rimettersi al volante, per rimediare soltanto la diciottesima posizione. Nonostante questo Bottas è convinto che manchi poco per avvicinarsi alla tanto desiderata top 10, e la pioggia potrebbe aiutarlo nella corsa verso la zona punti.

Bottas: “Le condizioni potrebbero giocare a nostro favore”

“Tornare in macchina dopo alcune settimane di pausa e farlo con queste condizioni è stato davvero assurdo! Non è stato facile trovare il giusto bilanciamento oggi, e con le condizioni in continua evoluzione, non è stato facile neanche trovare il ritmo, specialmente su una pista del genere. In ogni caso, abbiamo ancora una sessione di libere domani per testare il nostro lavoro: dovremo trovare più stabilità che spero si tradurrà in performance. Sappiamo che ci manca ancora qualcosa per essere tra i primi dieci, ma domani le condizioni saranno ancora complicate e, con un po’ di fortuna, potrebbero giocare a nostro favore. Per ora concentriamoci sul bilanciamento”.

Zhou: “Con la pioggia ci saranno più opportunità”

Zhou Guanyu conquista una promettente decima posizione nella prima sessione, per poi retrocedere in sedicesima nelle FP2. Anche il cinese è convinto di poter recuperare e spera nella pioggia per un buon piazzamento in qualifica.

“E’ bello tornare in pista e Zandvoort regala sempre belle emozioni. Oggi è andata bene: le condizioni erano complicate, ma siamo riusciti a chiudere le sessioni senza problemi e a raccogliere dati utili. Sembra che non siamo molto lontani, ma ci serve più velocità, specialmente con alti carichi di benzina. Come nei weekend precedenti, le nostre possibilità aumentano quando ci si mette di mezzo la pioggia, e c’è anche il vento, per cui speriamo ci siano delle opportunità che possano aiutarci per la gara”.