Mercedes | GP Baku, Wolff: “Ferrari forte per tutto il weekend”

La Mercedes sembra attraversare un momento difficile, rimanendo un po’ nell’ombra rispetto agli altri top team. Dopo le deludenti prestazioni a Zandvoort e Monza, la scuderia di Brackley partirà dalla terza fila a Baku con George Russell, qualificatosi quinto. La W15 sembra essere leggermente in ritardo rispetto ai rivali, come dimostrato dal risultato delle qualifiche. Nonostante il distacco dal terzo posto di Sainz sia ridotto, lo stesso Russell ha escluso la possibilità di competere direttamente con le Ferrari per la vittoria nella gara di domani.

La situazione è ancora più difficile per Lewis Hamilton, il quale partirà settimo. Il sette volte campione del mondo ha lottato con il bilanciamento della sua W15, che non è riuscita a trovare la giusta sintonia nelle complicate condizioni delle qualifiche di Baku. Anche se il circuito offre buone possibilità di rimonta, sia Lewis che Russell concordano sul fatto che la vittoria sarà difficile da raggiungere in condizioni normali. La chiave per la gara sarà la gestione delle gomme, soprattutto considerando che una strategia a una sola sosta sembra essere la più probabile.

“Le qualifiche di oggi sono state piuttosto frustranti – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. La Ferrari è sembrata forte per tutto il weekend, quindi sapevamo che lottare per la pole sarebbe stato difficile. Abbiamo lavorato duramente per migliorare durante la notte, e dopo le Libere 3 pensavamo di poter competere per la seconda fila. Dopo il primo run in Q3, sembrava possibile, ma al secondo tentativo abbiamo avuto un giro di lancio difficile, perdendo la terza posizione per appena mezzo decimo di secondo”.

“George è stato più a suo agio per tutta la sessione e ha chiuso al quinto posto, mentre Lewis ha faticato a gestire la temperatura delle gomme e ha concluso settimo. Ci sarà del lavoro da fare domani, ma è una gara lunga e puntiamo a guadagnare posizioni. Non abbiamo ancora un’idea chiara di come ci confrontiamo con i nostri rivali sul passo gara, quindi vedremo cosa possiamo fare”.