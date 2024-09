F1 | Leclerc si esalta a Baku e ottiene la quarta pole consecutiva con la Ferrari

F1 Ferrari GP Azerbaijan – Charles Leclerc non ha deluso le aspettative e, per la quarta volta consecutiva, ha superato tutti i rivali al Baku City Circuit, regalando alla Scuderia Ferrari HP la pole position numero 252 della sua storia. A coronare l’eccellente risultato di squadra ci ha pensato Carlos Sainz, che ha ottenuto il suo miglior piazzamento in Azerbaigian, partendo dalla terza posizione, subito dietro al compagno di squadra. Nonostante una giornata difficile ieri, Leclerc ha dominato la sessione decisiva, relegando il primo degli inseguitori, Oscar Piastri, a più di tre decimi. Il tempo del monegasco era così competitivo che avrebbe battuto Piastri anche con il suo primo tentativo in Q3. Questa pole è la 26ª in carriera per Leclerc, eguagliando così il campione finlandese Mika Hakkinen nella classifica delle pole position di tutti i tempi.

La Q3 di Leclerc

harles e Carlos sono arrivati alla fase finale senza particolari difficoltà, con il team che ha gestito al meglio i dodici minuti che assegnano le prime dieci posizioni in griglia. Entrambi i piloti avevano a disposizione due set di gomme Soft per la Q3, e la squadra ha scelto con precisione i momenti giusti per far uscire le SF-24 in pista. Questo ha permesso a Leclerc e Sainz di sfruttare una scia lungo i due chilometri di rettilineo del Baku City Circuit. Già al primo tentativo, Charles ha fatto segnare un tempo imbattibile (1’41″610), migliorandosi ulteriormente nel secondo, chiudendo con 1’41″365. Anche Carlos è stato veloce fin da subito, ma un piccolo errore nel settore centrale durante il secondo giro lanciato gli ha permesso di migliorarsi solo di un centesimo, chiudendo con un 1’41″805, il suo miglior tempo in qualifica a Baku.

La gara di oggi a Baku

Il Gran Premio, che partirà alle 15 locali (13 CEST), si preannuncia lungo e pieno di insidie, come spesso accade sui circuiti cittadini. Tuttavia, a differenza di altre piste cittadine, sorpassare a Baku non è impossibile, il che rende la gara aperta a diverse strategie. Avere entrambe le vetture nelle prime due file è un vantaggio per la Scuderia, che potrà preparare al meglio le varie situazioni che potrebbero presentarsi. La gestione delle gomme sarà cruciale, considerando che si prevede una strategia con un solo pit-stop. Tuttavia, come dimostrato in passato, una Safety Car tardiva può sconvolgere l’equilibrio della gara: sarà quindi necessaria la massima concentrazione dal primo all’ultimo giro.