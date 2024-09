Mercedes | GP Baku, Hamilton: “Pensavo di lottare per le prime due file”

La giornata negativa della Mercedes si chiude con il settimo posto di Hamilton. Il campione inglese ha faticato con la sua W15, vettura che evidentemente non si è trovata bene nelle condizioni che si sono presentate nelle qualifiche a Baku. Siamo su un tracciato nel quale rimontare non è così complicato, ma così come detto anche da Russell, potersi giocare la vittoria risulterà particolarmente complicato in condizioni normali. La chiave sarà la gestione delle gomme, per una gara che dovrebbe essere su una sola sosta.

“Qualifiche deludenti – ha detto Hamilton. Ieri è stata una buona giornata, pensavo che avremo potuto lottare per le prime due file, ma ho fatto fatica a far funzionare le gomme, ed è questo il punto. Proveremo a capirne il perché, speriamo di migliorare. L’obiettivo è quello di fare progressi domani e sono fiducioso: non è sempre facile rimontare qui, ma abbiamo una strategia di gomme leggermente diversa dagli altri, e questo potrebbe aiutarci. Dobbiamo prenderci cura degli pneumatici, perché è facile soffrire con le posteriori. Speriamo di avere una giornata migliore di quella di oggi”.