Mercedes | GP Austria, Russell: “Siamo in lotta con la Ferrari per il podio”

La Mercedes conferma di essere in un ottimo stato di forma. George Russell domani partirà dalla terza posizione nel Gran Premio d’Austria, ma il distacco da Max Verstappen in qualifica è ancora troppo grande. Il pilota inglese, memore della bellissima partenza di Barcellona, sarà sicuramente attenzionato da chi gli sta davanti, ma deve anche guardare a chi viene da dietro, con le due Ferrari e Hamilton prontissimi ad approfittarne per una posizione importante sul podio, mentre dare fastidio al campione olandese e a Norris là davanti, come visto anche nella Sprint di oggi, sembra un compito piuttosto arduo.

“Possiamo essere soddisfatti del terzo posto e della partenza in seconda fila per il Gran Premio di domani – ha detto Russell. La macchina si è comportata benissimo, il che è fantastico considerando quanto duramente il team ha lavorato per portare gli ultimi aggiornamenti. Abbiamo una vera battaglia da affrontare con chi ci circonda, in particolare con la Ferrari. Sembra che siamo ancora leggermente indietro rispetto alle McLaren e a Verstappen, ma per noi le cose si stanno muovendo nella direzione giusta”.

“Abbiamo apportato alcune modifiche, incluso il livello delle ali dopo la Sprint. Questi dovrebbe aiutarci con il degrado gomme domani. Siamo contenti di sacrificare un po’ della nostra prestazione sul giro secco per aiutare il ritmo gara. Verstappen e Norris sembrano avere un buon vantaggio rispetto a noi, credo quindi che la nostra gara sia con quelli che ci stanno dietro. Sarà importante non compromettere troppo la gara lottando con loro, ma vediamo cosa succede. In ogni caso, è incoraggiante qualificarci tra i primi tre per la terza gara consecutiva”.