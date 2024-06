McLaren | Piastri fermato dai track limits: “Trovo la decisione alquanto sorprendente”

La McLaren continua ad essere una vettura molto competitiva, ma così come accaduto a Barcellona, anche in Austria dovrà fare a meno di Oscar Piastri nelle prime posizioni in gara. L’australiano, causa track limits, dovrà accontentarsi della settima casella in griglia. Una decisione contestata dal giovane pilota del team di Woking, ma purtroppo per lui inopinabile. Conforta il secondo posto nella Sprint, laddove ha fatto meglio anche del compagno di squadra Norris. Con un buon ritmo, anche nella corsa principale potrà certamente dire la sua, ma dovrà passare le due Mercedes e le due Ferrari.

“È stato bellissimo conquistare punti importanti nella Sprint, è stata una gara interessante e il nostro ritmo come squadra sembrava ottimo – ha detto Piastri. Passando alle qualifiche, è deludente che mi sia stato cancellato il giro a causa dei track limits, una decisione che ho trovato abbastanza sorprendente. La mia attenzione ora è rivolta a guadagnare posizioni, partendo dalla settima in gara. Lavoreremo duramente per vedere dove possiamo apportare alcuni piccoli miglioramenti e arrivare a in griglia pronti a conquistare punti importanti per la squadra”.